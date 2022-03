Hoher Sachschaden: Autofahrer flüchten nach Unfällen in Augsburg

Zwei Verkehrsteilnehmer sind in den vergangenen Tagen in Augsburg nach Karambolagen geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

In den vergangenen Tagen sind im Augsburger Stadtgebiet mehrere Autofahrer nach Unfällen geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich ein Unfall am Mittwoch, 7.40 Uhr, in Pfersee in der Straße Hinter den Gärten. Eine Frau hatte demnach ihren grauen BMW am Straßenrand geparkt. Sie saß bereits im Wagen, um in Kürze wieder loszufahren, als ein bislang unbekannter Fahrer "mit seinem weißen Wagen am BMW vorbeifuhr und ihn vorne links touchierte", so die Polizei. Der Fahrer fuhr danach, ohne anzuhalten, weiter. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Um Zeugenhinweise bittet die Polizei unter der Nummer 0821/323-2610.

Im Zeitraum Dienstag bis Mittwoch beschädigte daneben ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Albert-Schweitzer-Straße in Haunstetten geparkten blauen VW Passat. Der Halter des Fahrzeuges hatte seinen Wagen laut Polizei gegen 20.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 15.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, entdeckte er den Streifschaden am Heck. Der unbekannte Täter hatte den Passat touchiert und war davongefahren, ohne den Unfall zu melden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Um Hinweise bittet die Polizei in dem Fall unter der 0821/323-2710. (jaka)