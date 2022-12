Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand in Inningen – Bewohner retten sich

Die Bewohner konnten sich am zweiten Weihnachtsfeiertag noch rechtzeitig aus dem Haus retten. Die Polizei hat die Brandursache bereits ermittelt.

Große Aufregung herrschte am zweiten Weihnachtsfeiertag im Augsburger Stadtteil Inningen: Es gab einen Wohnhausbrand mit starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde dabei niemand.

Über den Brand berichtete die Polizei am Dienstag im Pressebericht. Demnach sei ihr am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Brand mitgeteilt worden. Einsatzort war ein Einfamilienhaus in der Bergheimer Straße. Vor Ort wurde von den Rettungskräften eine starke Rauchentwicklung festgestellt.

Brand in Inningen: Verletzt wurde niemand

Die Straße musste für die Zeit der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich laut Polizei bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Haus gerettet. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt festgestellt. Der entstandene Sachschaden befinde sich in einem niedrigen sechsstelligen Bereich, so die Polizei. (möh)