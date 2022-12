Hoher Schaden: Mehrere Autos in der Innenstadt beschädigt

Die Augsburger Polizei ermittelt nach einer Reihe von Sachbeschädigungen an Autos. Der Schaden ist hoch.

Schöne Bescherung für mehrere Autobesitzer in der Augsburger Innenstadt: In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag sind in der Kesterstraße und in der Senkelbachstraße durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter mehrere Autos beschädigt worden. Bei einem Auto wurde laut Polizei auf die Frontscheibe eingeschlagen, bis sie splitterte. Bei einem Wagen wurde die Beifahrerseite zerkratzt und die Scheibenwischer beschädigt.

In zwei weiteren Fällen wurden jeweils die Scheibenwischer der Fahrzeuge abgerissen. Der in diesen Fällen entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte bittet Zeugen und mögliche weitere Betroffene, sich unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (jöh)