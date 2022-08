Hoher Schaden: Polizei meldet Pedelec-Diebstähle in Nachbarschaft

Im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede werden hochwertige Pedelec-Fahrräder entwendet, teils aus Garagen. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeugen.

In unmittelbarer Nachbarschaft im Stadtteil Hammerschmiede sind mehrere hochwertige Pedelecs entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Diebstähle zwischen vergangenem Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 7.15 Uhr. Den ersten Fall meldet die Polizei aus dem Hagebuttenweg, Höhe Hausnummer 55. Ein bislang Unbekannter nahm dort ein schwarzes Herrenrad der Marke Bulls, das abgesperrt an einem Zaunpfeiler abgestellt war, an sich. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren vierstelligen Bereich.

Im oberen vierstelligen Bereich ist dagegen der Schaden, der nebenan, im Clematisweg auf Höhe der 10er-Hausnummern, angerichtet wurde. Von dort entwendete ein Unbekannter gleich zwei Pedelecs aus einer Garage. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Focus und ein schwarz-rotes Damenrad von KTM. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)