Hoher Schaden: Polizei sucht nach Werkzeug-Diebstahl in Kriegshaber Zeugen

Von einer Baustelle in Augsburg-Kriegshaber werden teure Werkzeug-Maschinen entwendet. Der Schaden durch den Diebstahl ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unerlaubt Zutritt zu einer Baustelle in der Sepp-Mastaller- und Familie-Einstein-Straße verschafft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach seien aus einem Lagerraum diverse Werkzeuge und Maschinen gestohlen worden, darunter etwa Winkelschleifer, Bohrhammer und eine Stichsäge.

Nach Polizeiangaben liegt der Schaden bei rund 4000 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet deshalb um Hinweise. Zeuginnen oder Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2610 melden. (kmax)