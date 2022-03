Hoher Schaden: Unbekannter zerkratzt in einer Augsburger Straße mehrere Autos

Ein unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht auf Sonntag in der Augsburger Armenhausgasse parkende Autos. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzte ein bislang unbekannter Täter fünf in der Armenhausgasse geparkte Pkw. Der Geschädigte eines der Fahrzeuge entdeckte den Schaden am Sonntag und informierte die Polizei. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die PI Augsburg Mitte nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (ziss)