„Hohes Maß an Unprofessionalität“: Freie Wähler kritisieren ihre Partner FDP und Pro Augsburg

Der Wahlkampf hat noch nicht richtig begonnen, da könnte er für eine Gruppierung schon wieder vorbei sein. Das neue Wahlbündnis mitte.augsburg war vor fünf Wochen erstmals öffentlich aufgetreten, um frischen Wind in die Augsburger Kommunalpolitik zu bringen. Inhalte und Lösungen statt Parteipolitik und Bürokratie - mit diesem Ansatz wollte der Zusammenschluss von Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg die Herausforderungen der Stadt angehen und hatte sich hohe Ziele gesetzt. Eines war, die Grünen aus der Stadtregierung zu drängen, ein anderes, die amtierende Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in die Stichwahl zu zwingen und dann selbst Teil der Stadtregierung zu werden. Doch nun herrscht Katerstimmung unter den drei Partnern. Auslöser ist ausgerechnet ein Thema, das außen vor bleiben sollte: die Parteipolitik.

