"Hohes Meer": Ermittlungen gegen Ex-Investor ziehen sich in die Länge

Beim "Hohen Meer" in der Frauentorstraße in Augsburg geht seit Jahren nichts voran.

Plus Gegen die ehemalige Eigentümerfirma der Augsburger Immobilie läuft ein umfangreiches Verfahren, das sich ausgeweitet hat. Die Ermittler gehen von einem hohen Schaden aus.

Von Jan Kandzora

Ab und an steht im "Hohen Meer" in der Frauentorstraße ein Fenster offen, meist im dritten Stock auf der rechten Seite. Irgendjemand mit einem Schlüssel für das verfallene Gebäude macht sich also die Mühe, regelmäßig mal zu lüften. Vielleicht ist das offene Fenster auch als eine Art Signal zu verstehen, als Lebenszeichen. Wo doch das Baudenkmal, das eine jahrhundertealte Geschichte hat, mausetot wirkt, seit Jahren leer steht, verrottet. Dafür gab es im Hintergrund immer viel Wirbel in den letzten Jahren: Die Firmengruppe, der die Immobilie einst gehörte, steht im Zentrum eines gewaltigen, globalen Immobilienskandals.

Wie mehrfach berichtet, ist die "German Property Group", frühere Eigentümerin des Hohen Meeres, seit Juli 2020 pleite; um sie dreht sich seither ein Wirtschaftskrimi, in dem es um den Verdacht eines möglicherweise milliardenschweren Betrugs mit heruntergekommenen Immobilien geht. Verantwortliche der Firmengruppe, so die Vermutung, könnten mithilfe eines sogenannten Schneeballsystems Tausende Anleger um ihr Geld betrogen haben. Hauptverdächtiger ist der Unternehmensgründer Charles S. aus der Region Hannover, anfangs richteten sich die Betrugs-Ermittlungen gegen ihn und zwei weitere Beschuldigte. Das ist inzwischen nicht mehr so, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage mitteilt. Ermittelt wird inzwischen gegen neun Verdächtige, mutmaßlich verschiedene Verantwortliche der insolventen Firmengruppe.

