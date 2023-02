Augsburg

19:15 Uhr

Hollaria-Gala: Die Spaßgesellschaft ist zurück

Die Hollaria Augsburg ist bekannt für ihre Hebefiguren. Davon gab es bei der Gala am Freitag wieder einige zu sehen.

Plus Die Augsburger haben während der Pandemie ihren Sinn für Unsinn nicht verloren. Am Freitag feiern sie in fantasievollen Kostümen und mit Promis - darunter ein "echter".

Von Michael Eichhammer

Der Faschingsverein Hollaria hat allen Grund zum Feiern: Zum einen die Erleichterung, dass nach zwei Jahren Faschingsverbot wieder Party angesagt ist, zum anderen zelebrieren die selbst ernannten Spaßbeauftragten ihr 55-jähriges Jubiläum. „Der große Saal ist ausverkauft“, freut sich Andi Kudlek, der bei der Faschingsgala im Augsburger Kongress am Park für die Abendkasse zuständig ist. „Die Leute sind nach zwei Jahren Pandemiepause ausgehungert.“ Nur so kann er sich den Ansturm von Gästen erklären, unter denen - man staune - unter anderem Elvis, Freddie Mercury und Frida Kahlo sind.

