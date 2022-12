Holzbachbrücke: Fuß- und Radweg sind jetzt auch fertig

Mehr Sicherheit gibt es jetzt auch durch breitere Wege für Radler und Fußgänger. Der Autoverkehr rollt schon seit Mitte November über den Neubau der Holzbachbrücke in Augsburg.

Seit Mitte November rollt der Autoverkehr nun schon über den Neubau der Holzbachbrücke am Übergang der Bgm.-Ackermann-Straße zur Rosenaustraße. Nun wurden auch die Fuß- und Radwege fertiggestellt. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit ist die Maßnahme damit abgeschlossen.

Die neue Brücke sei nicht nur eine notwendige Maßnahme zum Erhalt der Infrastruktur in Augsburg, sondern stelle vor allem auch für den nichtmotorisierten Verkehr einen erheblichen Zugewinn an Sicherheit dar, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Querschnitt wurde im Vergleich zur alten Brücke um vier Meter verbreitert. Somit habe eine Engstelle im Radverkehrsnetz beseitigt werden können. Über die neue Holzbachbrücke verlaufen nun beidseitig getrennte Geh- und Radwege mit einer Breite von je insgesamt bis zu fünf Metern. Auf der Nordostseite werde damit bereits die Anbindung eines Radweges entlang des Holzbaches in beiden Fahrtrichtungen sichergestellt, der in Planung ist. (ziss)