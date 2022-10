Holzpavillon der Fuggerschen Stiftungen wartet noch auf den Transport

Das Bauwerk, das im Sommer auf dem Augsburger Rathausplatz stand, ist vorerst in Einzelteilen eingelagert. Auf dem Weg in die Niederlande gibt es Verzögerungen.

Das Jahr 2022, das bald zu Ende geht, war für die Fuggerschen Stiftungen sehr intensiv. Auf dem Rathausplatz wurde in einer mehrwöchigen Veranstaltung das 500-jährige Bestehen der Fuggerei gefeiert. Das Jubiläum war zwar bereits im Vorjahr, die Feierlichkeiten wurden allerdings wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2022 verschoben. Im Blickpunkt stand ein großes Bauwerk aus Holz.

Vielen Menschen dürfte der Holzpavillon im Gedächtnis geblieben sein, der mehrere Wochen lang im Sommer auf dem Rathausplatz stand. Er war Schauplatz vieler Veranstaltungen. Mitte Juni gaben die Fuggerschen Stiftungen bekannt, dass das Bauwerk nach Groningen (Niederlande) gehen werde. Der Pavillon wurde danach in Einzelteile zerlegt. Er ist gegenwärtig noch immer in Augsburg eingelagert. Es gibt Verzögerungen beim Transport, bestätigt Wolf-Dietrich Graf von Hundt, Administrator der Fuggerschen Stiftungen. Wann das Bauwerk auf Reisen gehe, sei nicht absehbar. Die Organisation des Transports liege bei den Niederländern.

Fugger: Augsburger Pavillon wird nach Groningen verliehen

Im Kunst- und Skulpturenpark der Stiftung Fraeylemaborg in Groningen soll der Pavillon für die Öffentlichkeit neu aufgebaut werden. Das Freiluftmuseum mit seinen Kulturgütern und baulichen Skulpturen ist in Form einer englischen Gartenlandschaft angelegt. Es wird jährlich von mehr als 100.000 Besuchern besucht. Ziel bleibt weiterhin, heißt es, dass der Pavillon nach Augsburg zurückkehren soll. Die Fuggerschen Stiftungen betrachten das Bauwerk, über dessen Kosten keine Angaben gemacht werden, als Jubiläumsgeschenk.

Der vorübergehende Aufenthalt in Groningen darf als Leihgeschäft verstanden werden. Fußballfans erinnert dies an eine sportliche Ausleihe. FCA-Kicker Ricardo Pepi, der sich in Augsburg nach seiner Verpflichtung bislang nicht durchsetzen konnte, ist in dieser Saison an den niederländischen Erstligisten FC Groningen ausgeliehen. Auch Pepi soll nach Augsburg zurückkehren.