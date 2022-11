Augsburg

12:00 Uhr

Hoodie bis Slipdress: Eine Augsburger Designerin verrät, wie man clever näht

Plus Designerin Stefanie Kroth hat den Bogen raus beim Zero-Waste-Nähen. Nun präsentiert sie ihr neues Buch mit Schnittmustern an einem beliebten Treffpunkt für Modefans in Augsburg.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Was haben ein Dirndl und ein Kimono gemeinsam? Sehr viel, findet die Augsburger Designerin Stefanie Kroth: "Im Grunde sind es beide Zero-Waste-Produkte." Gemeint sind Kleidungsstücke, die so geschneidert sind, dass man keinen Stoff verschwendet. Mit dem richtigen Schnitt funktioniert das auch bei modernen, trendigen Kleidungsstücken. In ihrem neuesten Buch zum Hobbyschneidern verrät Kroth, wie das Puzzeln mit Schnittmustern funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen