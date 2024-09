Hospital-Stift hat nun einen eigenen Bereich für Kurzzeitpflege

In Augsburg werden Kurzzeitpflegeplätze oft händeringend gesucht - entweder von Kliniken, die einen Patienten abverlegen, oder von pflegenden Angehörigen, die ihre Liebsten während der Ferienzeit gut versorgt wissen wollen. Aufgrund des eklatanten Mangels an Kurzzeitpflegeplätzen wird von der Stadt seit 2020 jede Aufnahme an einem festen Kurzzeitpflegeplatz mit 250 Euro gefördert. Viele Einrichtungen verfügen lediglich über „eingestreute“ Kurzzeitpflegeplätze, das heißt, dass die Heime einen Platz anbieten, wenn es eine Lücke zwischen zwei Personen in der Langzeitpflege gibt. Nun wurde im Hospital-Stift, das von der städtischen Altenhilfe betrieben wird, ein eigener Wohnbereich eingerichtet, der speziell für die Aufnahme von pflegebedürftigen Personen in der Kurzzeitpflege gedacht ist.

Ab Mitte Oktober werden im Hospital-Stift 19 neue Kurzzeitpflegeplätze für Seniorinnen und Senioren angeboten. Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU): „Der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen in Augsburg ist sehr hoch. Dafür brauchen wir dringend mehr, dauerhaft bereitstehende Plätze.“ In der Sozialverwaltung wird derzeit an einer Pflegebedarfsermittlung gearbeitet. Sie kommt zum Schluss, dass bereits heute dutzende Kurzzeitpflegeplätze fehlen. In den kommenden Jahren werde der Bedarf aufgrund des demografischen Wandels noch steigen.

Der eigene Wohnbereich ermögliche eine höhere Betreuungsqualität

Aufgrund der starken Nachfrage und der besonderen Anforderungen an Kurzzeitpflegeplätze im Hospital-Stift mit insgesamt 156 Plätzen wurde ein Wohnbereich speziell für die Kurzzeitpflege eingerichtet, erläutert Werkleiterin Susanne Greger. Zuvor waren die Kurzzeitpflegeplätze auch in den Langzeitpflegebereichen untergebracht. „Dafür wurde eine gesamte Etage modernisiert, renoviert und mit modernen Einbaumöbeln, komfortablen Pflegebetten und TV-Screens ausgestattet.“ Dieses Konzept ermögliche eine verbesserte Organisation und Pflegequalität für Kurzzeitpflegegäste und bietet eine hohe Betreuungsqualität durch eine optimierte Personalausstattung, heißt es in einer Mitteilung. (ziss)