Augsburg

Hotelgäste erleben Dschungelkulisse nahe des Hauptbahnhofs

Plus Das frühere Intercity-Hotel in der Halderstraße in Augsburg hat einen komplett neuen Anstrich erhalten. Das sind die Pläne des jetzigen Betreibers.

Das Hotel liegt nur wenige Schritte vom Augsburger Hauptbahnhof entfernt. Vielen Menschen dürfte das Haus in der Halderstraße noch als Intercity-Hotel vertraut sein. Doch mittlerweile gibt es einen neuen Betreiber, der nicht nur den Namen geändert hat: Rugs Hotel heißt die Unterkunft jetzt. Geblieben sind 120 Zimmer auf vier Stockwerken. Der Anstrich ist komplett neu. Hotelgäste erleben eine Dschungelkulisse. Motive aus dem Dschungel finden sich im Hotel immer wieder.

In der Hotelbranche ist nicht nur in Augsburg vieles in Bewegung

In der Hotelbranche ist derzeit vieles in Bewegung. Augsburg erzielte im Vorjahr einen Rekord an Übernachtungen. Im Jahr 2022 wurde jedenfalls die Hotelmarke „Rugs Hotel" von Heiko Grote und Andreas Turnwald unter dem Dach von "Great 2 Stay" ins Leben gerufen. Unter dem Namen GS Hotels ist das Unternehmen am Markt aktiv. Ein Rugs Hotel soll sich durch sein außergewöhnliches Design auszeichnen. Jedes Hotel sei einzigartig und somit unverwechselbar. Laut Unternehmensangabe ist die Hotelmarke bestrebt, "ihren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das ihren individuellen Stil und Geschmack widerspiegelt".

