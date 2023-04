Hotelgast zeigt sich renitent und verletzt Polizeibeamtin

Der Mann hatte zunächst Angestellte angepöbelt. Die Nacht verbringt der 38-Jährige im Polizeiarrest in Augsburg.

Poizeisarrest statt Hotelübernachtung. So endete der Abend für einen 38-Jährigen in Augsburg.

Wie die Polizei mitteilt, passierte das Geschehen am Freitag. Der 38-Jährige pöbelte in einem Hotel zuerst Angestellte an, griff dann eine Polizeibeamtin an und leistete Widerstand. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

Die Polizei erteilt dem Mann einen Platzverweis

Gegen 1.20 Uhr war die Polizei wegen des ausfallend gewordenen 38-jährigen Hotelgastes in die Langenmantelstraße gerufen worden. Der Mann erhielt von den Polizeibeamten einen Platzverweis. Infolgedessen schlug er nach der Polizeibeamtin. Er musste gefesselt und zu Boden gebracht werden.

Dabei leistete der Mann Widerstand, so die Polizei. Die Beamten brachten den Mann in den Polizeiarrest. Dabei beleidigte der 38-Jährige die Beamten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann. (möh)