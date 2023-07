Augsburg

24.07.2023

"House of New Realities": Ein Augsburger Haus mit tausend Botschaften

Das "House of New Realities" in Augsburg ist ein Pop-up-Museum. Aus dem grauen Leerstand schufen 55 Künstlerinnen und Künstler ein großes begehbares Kunstwerk.

Von Philipp Scheuerl

Man kann hier das Zeitgefühl verlieren, auch die Orientierung. Wer durch das Pop-up-Museum "House of New Realities" läuft, fühlt sich wie in einer Achterbahn. Die 40 Räume dort bieten den Zugang in eine andere Welt, die Flut an künstlerischer Arbeit überwältigt erst einmal. Bäckergasse 4 also im Hinterhof, der den Charme von armer Industriestadt ausstrahlt. Wer dort die Räume betritt, entdeckt mit jedem Schritt neue Kunstwerke, Skulpturen, Bilder und Botschaften. Das "House of New Realities" ist Museum und Spielwiese zugleich – und bietet Kunst zum Anfassen.

Organisiert wurde es vom Theaterensemble "Bluespot Productions" und gestaltet wurde es von 55 Künstlerinnen und Künstlern. Das Projekt ist Teil des Kulturprogramms des Augsburger Friedensfestes. Deshalb geht es auch um "Zukunftsvisionen" und "neue Wege des Miteinanders". Lisa Bühler, Mirijam Artmann und Leonie Pichler stecken hinter der Idee. Bühler erklärt, wie es zur Entstehung des "House of New Realities" kam: Alle Interessierten sollten sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und ihre Gedanken und Visionen irgendwie sichtbar machen. Die Ideen wurden dann thematisch sortiert und es wurden acht WGs (Wohngemeinschaften) gebildet. Glücklicherweise stellten die Inhaber der leerstehenden Immobilie die 600 Quadratmeter mit einem Freifahrtschein zur Verfügung, wodurch alles erlaubt wurde. Einen Monat lang wurde gemalt, gewerkelt und geschrieben. Das Ergebnis war ein vor Kreativität strotzendes Haus voller "neuer Realitäten". "Ich kenne die Ausstellung selbst erst seit der Eröffnung", schmunzelt Produktionsleiterin Bühler.

