Hund beißt 18-Jährige in Kriegshaber ins Bein

Im Nachgang stellt die junge Frau Blessuren fest. Die Polizei sucht nun die Hundehalterin.

In der Hooverstraße in Kriegshaber kamen sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr eine 18-Jährige und eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Hund entgegen. Als sie etwa auf gleicher Höhe waren, sprang der Hund die 18-Jährige an und biss ihr laut Polizeibericht ins Bein. Anschließend trennten sich die beiden Frauen. Erst im Nachgang stellt die junge Frau zwei Blessuren fest.

Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, blaue Jeans und blaue Jacke, deutschsprachig. Bei dem Hund soll es sich um einen American Pitbull Terrier mit einer Schulterhöhe von 50 bis 70 cm gehandelt haben. Die Polizei bittet, dass sich die bislang unbekannte Frau bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 meldet. Hinweise werden ebenfalls unter dieser Telefonnummer entgegengenommen. (ziss)