Hund frisst in Pfersee Chemikalien, bleibt aber unverletzt

Eine Frau geht in Augsburg mit ihrem Hund Gassi, als der im Gebüsch weiße Klümpchen frisst. Um Giftköder handelte es sich dabei aber wohl nicht.

Am vergangenen Montag hat eine 44-jährige Frau eine geringe Menge Chemikalien in einem Gebüsch in der Grünanlage am Hettenbach entdeckt, als sie ihren Hund ausführte. "Gegen 21.15 Uhr bemerkte die Frau, dass ihr Hund im Gebüsch in der Straße Am Webereck weiße Klümpchen essen wollte", so die Polizei. Es handelte sich dabei wohl um eine chemisch riechende Substanz. "Sie teilte den Umstand umgehend der Polizei mit und verbrachte ihren Hund in die Tierklinik", heißt es weiter. Das Tier blieb unverletzt.

Bei der Substanz handele es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht um einen Giftköder, heißt es von der Polizei weiter, die nun wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt und Hinweise unter der 0821/323-2610 entgegennimmt. (jaka)