Augsburg

vor 16 Min.

Hund, Klo & Co.: Die irren Geschichten der "Corona-Sünder" vor Gericht

Plus Augsburgs Justiz muss über Hunderte von Einsprüchen gegen Corona-Bußgelder entscheiden. Es geht um Maskenpflicht und illegale Partys mit manchmal skurrilen Begründungen.

Von Klaus Utzni

Was hat die geografische Lage des Kaukasus mit dem Corona-Infektionsschutzgesetz zu tun und mit der Ausgangssperre in der Neujahrsnacht 2021? Für einen 47-Jährigen sehr viel, denn für ihn geht es schließlich um 500 Euro, die er zahlen soll. Und die er nicht zahlen will. So sitzt er nun im Augsburger Amtsgericht, Saal 141, vor Richter Roland Fink, der einen Sitzungstag lang über Einsprüche gegen Bußgelder verhandelt von Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben sollen. Dabei bekommt Amtsrichter Fink viele Geschichten zu hören. Sie klingen teils abenteuerlich bis völlig absurd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

