Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Hund vors Fahrrad gelaufen: 63-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Augsburg

Hund vors Fahrrad gelaufen: 63-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Der Vorfall ereignete sich in einem Park in Lechhausen. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Nun wird gegen die Hundehalterin ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Weil ihm ein Hund vors Fahrrad gelaufen ist, stürzte in der Firnhaberau ein 63-jähriger Mann.
    Weil ihm ein Hund vors Fahrrad gelaufen ist, stürzte in der Firnhaberau ein 63-jähriger Mann. Foto: Sascha Thelen, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag gegen 9 Uhr ist ein 63-jähriger Fahrradfahrer in einer Parkanlage im Stefan-Höpfinger-Weg gestürzt, weil ihm ein fremder Hund vor das Fahrrad gelaufen war. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann bei dem Sturz leicht und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-jährige Hundehalterin. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden