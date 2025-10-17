Hund vors Fahrrad gelaufen: 63-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich

Am Donnerstag gegen 9 Uhr ist ein 63-jähriger Fahrradfahrer in einer Parkanlage im Stefan-Höpfinger-Weg gestürzt, weil ihm ein fremder Hund vor das Fahrrad gelaufen war. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann bei dem Sturz leicht und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-jährige Hundehalterin. (klijo)

