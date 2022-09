Augsburg

Hunde-Ärger im Waldkindergarten: "Plötzlich stand eine Dogge unter den Kindern"

Plus Immer wieder lassen Halter ihre Hunde auf dem Gelände eines Waldkindergartens frei laufen. Betreuerinnen erhalten auf Beschwerden regelmäßig aggressive Antworten.

Von Fridtjof Atterdal

Die Kinder der kleinen Waldgruppe des Kindergartens "Schatzkiste" in Haunstetten haben einen paradiesischen Platz zum Spielen. Am Rand des Haunstetter Waldes, am Kleingartenweg, hat der evangelische Kindergarten von der Stadt einen Platz inmitten von Bäumen mit Zugang zum Brunnenbach gepachtet. Dort steht ein Bauwagen und die Kinder können geschützt mit ihren Erzieherinnen spielen und herumtollen. Doch mit dem Herumtollen ist es regelmäßig vorbei, wenn Hundebesitzer ihre Tiere am gegenüberliegenden Parkplatz aus dem Auto springen lassen. Immer wieder stürzen große Hunde auf das Gelände des Kindergartens und erschrecken die Kinder und Erzieherinnen. Spreche man die Besitzer an, reagierten diese oft aggressiv und uneinsichtig, beklagt Gruppenleiterin Alexandra Ullrich. Sie befürchtet, dass ein Kind von einem der Hunde gebissen werden könnte.

