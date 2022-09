Augsburg

vor 48 Min.

Hunde sollen auf Augsburger Heiden jetzt konsequent an die Leine

Christoph Süßmair und Olaf Pleger (von links) werden in den kommenden Wochen offizielle Heidewege mit Holzpflöcken markieren.

Plus Am Donnerstag war Start fürs neue Wegesystem auf den geschützten Augsburger Heiden. Es soll Besucher lenken und Hunde an die Leine legen. Wann gibt es Bußgelder?

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Am Donnerstag läuft eine Frau mit vier Hunden durch die Firnhaberauheide. Zwei sind angeleint, die beiden anderen nicht. Ab sofort gilt gut sichtbar das Gebot: Alle Hunde sollen hier an die Leine. Schilder weisen alle Erholungssuchenden auf die geltenden Regeln im Schutzgebiet hin. Zudem wird die Stadt neue Mitarbeitende einstellen, die Verstöße ahnden. Das kündigte Umweltreferent Reiner Erben zum Start des "Lenkungskonzepts" für Besucherinnen und Besucher auf allen Augsburger Heiden an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen