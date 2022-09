Augsburg

Hundehalter Marcus Zöttl: "Das Hauptproblem sitzt im Kopf"

Marcus Zöttl erlebt mit Hündin Nazar so einiges, wenn er in Augsburg unterwegs ist, nicht alles findet er gut.

Plus Der 44-Jährige geht mit Schäferhündin Nazar gerne in der Augsburger Natur spazieren. Was er dort beobachtet, macht ihm Sorgen. Deshalb engagiert er sich bei "Wauxburg".

Von Eva Maria Knab

Marcus Zöttl kennt sich aus mit Hunden. Er hat auch die weiße Schäferhündin "Nazar" wieder in die Spur gebracht. Ihre Vorbesitzer gaben sie ab, weil sie nicht mehr mit ihr zurechtkamen. Heute merkt man so gut wie nichts mehr von ihren früheren Problemen. Sie wirkt entspannt und ausgeglichen. Ihrem Herrchen gehorcht sie aufs Wort. Zöttl hat sich große Mühe gegeben, dass Nazars Hundewelt wieder in Ordnung kommt. Sie soll keine Belastung für ihr Umfeld sein. Umso mehr macht ihm Sorgen, was generell schiefläuft - etwa, wenn Hundehalter mit ihren Vierbeinern draußen in der Natur unterwegs sind.

