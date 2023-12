Hunderte Arbeitsplätze entstehen im Innovationspark in Augsburg

Plus Ein neues Institutsgebäude und ein riesiger Bürokomplex stehen vor der Fertigstellung. Eine Bestandsaufnahme des Areals, das vor zehn Jahren an den Start ging.

Der Innovationspark in Augsburg bleibt eine Adresse für hoch qualifizierte Arbeitsplätze. 2100 Menschen sind in insgesamt 74 Einrichtungen tätig, dazu gehören Institute, Unternehmen und Netzwerke. Im kommenden Jahr stehen zwei große Bauprojekte vor der Fertigstellung. Die Gesamtinvestition liegt bei mehr als 100 Millionen Euro. Man kann davon ausgehen, dass einige Hundert Arbeitsplätze geschaffen werden. Wenn alles planmäßig läuft, könnte 2024 zudem ein Bauprojekt starten, das vom FC Augsburg mitgetragen wird.

Es läuft in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten rund im Innovationspark. Dies sagt Geschäftsführer Wolfgang Hehl: "Die Stabilität und Entwicklung der Nutzungen im Park sind trotz der krisengeplagten globalen und nationalen Situation überraschend stabil und positiv." Das zeige, so Hehl, dass gerade hochwertige Technologiefirmen robuster seien. Die Stagnation von Neubauten führt Hehl auf die hohen Baukosten zurück.