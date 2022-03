Hunderte Augsburger bilden Menschenkette für Frieden in der Ukraine

Auf dem Rathausplatz haben sich am Dienstag rund 300 Menschen versammelt, um eine Menschenkette für Frieden in der Ukraine zu bilden. Wofür die Redner appellierten.

Hunderte Personen sind am Dienstagabend auf dem Rathausplatz zusammengekommen, um eine "Menschenkette für den Frieden in der Ukraine" zu bilden. Die Polizei zählte rund 300 Menschen. Zur Veranstaltung aufgerufen hatte ein Bündnis aus Ukrainischem Verein Augsburg, Bündnis für Menschenwürde und Integrationsbeirat.

Menschenkette in Augsburg setzt Zeichen für Frieden in der Ukraine

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber bedankt sich für die Ukraine-Hilfe

An die Menschen, von denen viele Schilder in den Nationalfarben der Ukraine mitgebracht hatten, richtete zunächst Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) das Wort. Sie bedankte sich für das Engagement in der Bevölkerung und verwies auf zahlreiche Möglichkeiten, Betroffenen zu helfen – etwa durch das Bereitstellen von Wohnraum oder Unterstützung im Freiwilligenzentrum. Tanja Hoggan-Kloubert, die mit dem Ukrainischen Verein Hilfslieferungen organisiert, erwähnte die Grausamkeiten des Kriegs und sagte: "Vielleicht ist es unsere Aufgabe, die Last hier etwas mitzutragen. Zum Beispiel, indem wir höhere Benzinpreise zahlen."

Etwa 300 Personen versammelten sich am Dienstagabend in Augsburg zu einer Menschenkette für den Frieden in der Ukraine. Gemeinsam sangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Beethovens "Ode an die Freude". Video: Max Kramer

Mit Bischof Bertram Meier und Regionalbischof Axel Piper sprachen auch zwei hochrangige Kirchenvertreter. Während Meier betonte, dass es bei Kriegen nur Verlierer gebe und zu Gebeten aufrief, appellierte Piper: "Wir können alle helfen, das Böse zu lindern." Abschließend bildeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Menschenkette rund um den Rathausplatz und sangen Beethovens "Ode an die Freude".

Augsburger Stadtratsfraktionen bekunden Solidarität mit Ukraine

Bereits vor der Veranstaltung hatten alle Stadtratsfraktionen mit Ausnahme der AfD eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Darin bekundeten sie "volle Solidarität und Unterstützung mit der Ukraine, ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie all jenen Menschen, die auch in der Russischen Föderation wie in Belarus gegen undemokratische Herrschaftsformen und für Frieden, Freiheit und Demokratie eintreten."

