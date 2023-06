Augsburg

vor 2 Min.

Hunderte Jungbäume vertrocknet: Sommer setzt den Wäldern im Raum Augsburg zu

Plus Lange Trocken- und Hitzephasen bedeuten für die Wälder im Raum Augsburg massiven Stress. Die Folgen sind unübersehbar – und potenziell gefährlich. Ein Ortsbesuch.

Der Zaun ist geöffnet, Dominik Mendle nimmt einen weiten Schritt in die kniehohe Pflanzenwelt. Er stemmt beide Hände in die Hüften und blickt über die Fläche, die sich vor ihm auf über zweieinhalb Hektar erstreckt. Hunderte junger Eichenbäume haben sie hier im vergangenen Herbst gepflanzt, jeden einzelnen händisch. Ein enormer Aufwand, um eine neue Waldfläche entstehen zu lassen. Doch was Mendle, Forstbetriebsleiter der Fuggerschen Stiftungen, an diesem Nachmittag in den Westlichen Wäldern vor sich sieht, ist der Schauplatz eines Massensterbens. Die kleinen Bäume sind allesamt tot, ausgezehrt von den anhaltenden Trockenphasen dieses eigentlich recht jungen Sommers.

Dabei sah es eigentlich lange gut aus. Das Frühjahr verlief nass, im März und vor allem April regnete es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Augsburg überdurchschnittlich viel. Doch etwa Mitte Mai begann eine Trockenphase, die über Wochen anhielt. Nach DWD-Angaben lag der Niederschlag im gesamten Mai bei 59,4 Litern pro Quadratmetern - und damit rund ein Drittel niedriger als der langjährige Mittelwert. Gleichzeitig war es bis in den Juni hinein rund zwei Grad wärmer als sonst, auch die Sonnenscheindauer lag etwas über dem Niveau der Vorjahre. DWD-Prognosen zufolge steht ein Dürre-Sommer bevor.

