Hunderte Menschen feiern in Augsburg den Frieden

Der 8. August ist in Augsburg ein besonderer Feiertag. Die Menschen feiern das Hohe Friedensfest. Dazu wird bekannt, wer den Friedenspreis der Stadt erhält.

Um kurz vor 11 Uhr waren die 1500 Sitzplätze der Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz bereits nahezu restlos besetzt. Jazzmusik beschallte den Platz, die Sonne schien und ein leichter Wind wehte über die festlich geschmückten Tische, die mit Trauben und Sonnenblumen dekoriert waren. "Diese Friedenstafel ist schon etwas ganz Besonderes", raunte eine Frau ihrem Begleiter zu, während sie sich eine der 1800 kostenlosen Friedenstauben aus Hefeteig nahm, die von ehrenamtlichen Helfern verteilt wurden. Auch an anderen Orten der Stadt ist am Dienstag der bundesweit einzigartige Feiertag, das Augsburger Hohe Friedensfest, begangen worden. Oberbürgermeisterin Eva Weber gab zudem bekannt, an wen in diesem Jahr der Augsburger Friedenspreis geht.

Das Friedensfest, das jedes Jahr am 8. August gefeiert wird, sei ein Fest der Versöhnung und der Gemeinschaft, so Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) bei ihrer Rede auf dem Rathausplatz. Gerade in Zeiten wie diesen käme dem Augsburger Feiertag eine wichtige Bedeutung zu, um weiter mit Zuversicht, Optimismus und Kraft in die Zukunft zu blicken - auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. An dieser Stelle schlug Weber die Brücke zur diesjährigen Preisträgerin des Augsburger Friedenspreises. Erstmals wurde diese direkt bei der Eröffnung der Friedenstafel bekannt gegeben. Die Auszeichnung erhält 2023 die Journalistin Katrin Eigendorf.

Augsburg vergibt Friedenspreis 2023 an Journalistin Katrin Eigendorf

„Katrin Eigendorf hat sich als Korrespondentin für das ZDF aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt, zurzeit aus der Ukraine, als Vertreterin des qualitätsvollen, umfassend recherchierenden und nachgehenden Journalismus ausgezeichnet, der auch jenseits der Tagesberichterstattung um die Wahrheit und multidimensionale Konstruktion von Wirklichkeit in den Medien bemüht ist“, begründet Oberbürgermeisterin Eva Weber die Auszeichnung. Eigendorf sei aus Sicht Augsburgs eine äußerst würdige Preisträgerin mit großer Strahlkraft für die Bedeutung des Zusammenhangs von Medienberichterstattung und Frieden. Regionalbischof und Juryvorsitzender Axel Piper unterstrich: „Mit der Auszeichnung der Journalistin betonen wir auch die Bedeutung eines unabhängigen, mutigen Journalismus für die Bewahrung und die Schaffung von Frieden.“

Katrin Eigendorf erreichte die Nachricht über die Auszeichnung im Urlaub. "Das ist ein Preis, den normalerweise ja keine Journalisten bekommen. Hier wird weitaus mehr ausgezeichnet als eine Berichterstattung, sondern Haltung." Dass sie den Preis in einer Zeit bekomme, in der die Welt immer mehr in Spaltung gerate, "nehme ich mit großer Demut entgegen". Seit 1985 vergibt die Stadt Augsburg gemeinsam mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im Drei-Jahre-Rhythmus den mit 12.500 Euro dotierten Preis. 2020 ging er an den katholischen Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und den evangelischen bayerischen Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm (2020).

Augsburg, Reformation und Hohes Friedensfest 1 / 7 Zurück Vorwärts Immer am 8. August feiert Augsburg das Hohe Friedensfest - ein bundesweit einmaliger Feiertag, der die große Bedeutung der Stadt für Kirche und Reformation in Deutschland herausstellt.

Beim hohen Friedensfest wird dem Westfälischen Frieden von 1648 und damit verbunden dem Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 gedacht.

Damals war auf dem Reichstag zu Augsburg das Gesetz des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation beschlossen worden.

Dieses Gesetz gestand den Anhängern der lutherischen Confessio Augustana nach vielen Jahren der Unterdrückung und Verfolgung dauerhaft ihre Besitzstände und freie Religionsausübung zu.

Augsburg war damit eine Keimzelle der Reformation, die die Welt veränderte.

1518 wohnte Martin Luther in Augsburg. Anlass war seine Begegnung mit Kardinal Cajetan im Augsburger Karmelitenkloster, als er seine kirchenkritischen Thesen erstmals verteidigte.

Das Augsburger Hohe Friedensfest wurde erstmals im Jahr 1650 begangen.

Aber nicht nur am Rathausplatz stand der Friede am Dienstag im Mittelpunkt. Auch in Oberhausen, Haunstetten, Göggingen und Hochzoll wurden kleine Friedenstafeln eingerichtet. Im Botanischen Garten sowie im Zoo startete am Mittag das große Kinderfriedensfest mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Höhepunkt am Abend: das Festkonzert der „Junge Philharmonie Augsburg“. Schon in den Tagen zuvor hatte es in der Stadt verschiedene Veranstaltungen zum Thema gegeben.