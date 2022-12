Hundesuchteam fahndet im Raum Augsburg nach dem entlaufenen Beno

Beno war ein rumänischer Straßenhund, dann kam er nach Deutschland. Er lief seinem neuen Herrchen schon nach einem Tag weg und wird nun im Großraum Augsburg gesucht.

Rund fünf Wochen ist Beno schon alleine unterwegs – vermutlich irgendwo im Großraum Augsburg. Der schwarze Mischlingshund mit dem weißen Fleck auf der Brust ist seinem neuen Besitzer Ende November entlaufen. Nun fahndet ein spezielles Hundesuchteam nach dem Rüden, und das mit fast kriminalistischen Methoden.

Elfi Ortlieb aus Kissing kennt das Schicksal von Beno. Sie engagiert sich ehrenamtlich beim Hundesicherungsteam "Hund entlaufen Heidenheim/Brenz". Sie erzählt, wie Beno Ende November entwischt ist. Nach ihren Angaben lebte der Rüde jahrelang als Straßenhund in Rumänien, bevor er vor einem Jahr nach Deutschland gebracht wurde und im Tierheim Weißenhorn landete. Von dort sei Beno "mit genauen Anweisungen" am 26. November an einen neuen Besitzer nach Augsburg vermittelt worden. Doch schon am nächsten Tag lief er seinem Herrchen weg.

Das ehrenamtliche Hundesicherungsteam bittet um Hinweise

Das Tierheim schaltete laut Ortlieb das privat organisierte Hundesicherungsteam mit seinem Netzwerk ein. Ein zweiköpfiger Augsburger Suchtrupp bemüht sich seither, den Herumtreiber ausfindig zu machen und wieder einzufangen. Benos besonderes Kennzeichen: Als er weglief, trug er ein rotes Sicherheitsgeschirr, das inzwischen verschmutzt und eher braun sein dürfte. "Die ersten Tage wurde Beno immer wieder einmal im Bereich zwischen Augsburg und Friedberg gesehen, dann endeten die Sichtungen abrupt", sagt Ortlieb. Später gab es vage Hinweise, dass er sich im Großraum Dillingen/Donauwörth aufhalten könnte. Zwischenzeitlich geht man davon aus, dass Beno mit hoher Wahrscheinlichkeit im Osten Augsburgs herumläuft. Doch die Suche gestaltet sich schwierig, das Einfangen noch schwieriger.

Ortlieb sagt, Beno sei ein sogenannter Angsthund. Als er in Rumänien auf der Straße lebte, war er es gewohnt, auf sich alleine gestellt zu sein. Solche Tiere haben häufig schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, sie sind misstrauisch gegenüber Fremden. "Wenn man Beno begegnet, macht es keinen Sinn, ihn anzulocken", so die Kissingerin. Auch gut gemeinte Einfangversuche von Tierfreunden seien kontraproduktiv.

Straßenhunde wie Beno sorgen öfter für Suchaktionen

Der Suchtrupp hat über die sozialen Netzwerke nach Beno gefahndet, die Polizei informiert und Flyer mit Angaben zu dem vermissten Hund verteilt. Nun hofft Ortlieb auf weitere Hilfe aus der Bevölkerung. Menschen, die den Mischlingshund sehen, werden gebeten, ihn zu fotografieren und das Bild, den aktuellen Standort und die Laufrichtung des Hundes unter der Rufnummer 0176/43670769 zu übermitteln. Aus den Daten soll ein Bewegungsprofil von Beno erstellt werden. Sobald sein Aufenthaltsort näher bekannt ist, will das Hundesicherungsteam in Absprache mit den zuständigen Stellen eine überwachte Futterstelle mit Wildkamera einrichten. Ziel sei, Beno in eine Lebendfalle zu locken, um ihn zurückzuholen, sagt die Kissingerin. "Anders bekommt man ihn nicht."

Ortlieb hofft, dass es mit Beno doch noch klappen wird. Aber auch sonst habe das ehrenamtliche Hundesicherungsteam einige Arbeit. Im Augsburger Raum gebe es neben der telefonischen Beratung von Besitzern vermisster Tiere etwa einen Fall im Monat, bei dem eine Suchaktion läuft. Oft sind es Straßenhunde, die aus dem Ausland geholt wurden. Auch sie könne man nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sagt Ortlieb.