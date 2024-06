Augsburg

Hundewelpen über Zaun geworfen: Tierschützer erstatten Anzeige

Der Hundewelpe "Snuggles" wurde am Wochenende über den Zaun von Gut Morhard in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) geworfen. Der Augsburger Tierschutzverein kümmert sich nun um ihn.

Plus Augsburger Tierschützer ziehen Konsequenzen, nachdem ein Hundewelpe rücksichtslos an Gut Morhard zurückgelassen wurde. Solche verstörenden Vorfälle häufen sich.

Von Max Kramer

Es will nicht stillstehen, das Telefon im Augsburger Tierheim. Nur allzu oft ist das Interesse an den Bewohnern dort überschaubar, bis zur Vermittlung kann es Monate dauern. Doch das ist bei einem der Neuzugänge anders. "Er würde 3000 Mal weggehen", sagt Sabina Gaßner, wenn sie über den Hundewelpen spricht, um den sich der Tierschutzverein seit Kurzem kümmert. Dass er dies tun muss, hängt mit verstörenden Vorgängen vom vergangenen Wochenende zusammen. Bislang Unbekannte – mutmaßlich die Besitzer – warfen das etwa zwölf Wochen alte Tier am späten Sonntagabend rücksichtslos über den Zaun des Gnadenhofs Gut Morhard in Königsbrunn. Es ist ein Fall, der nun Konsequenzen hat – und so oder so ähnlich offenbar immer häufiger auftritt.

Unbekannte warfen einen Hundewelpen über den Zaun von Gut Morhard

Der Augsburger Tierschutzverein, der neben Gut Morhard zwei weitere Standorte in Augsburg und Friedberg betreibt und dort in Not geratene Tiere betreut, hat am Donnerstag Anzeige erstattet. Es geht um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Nach allem, was bislang bekannt ist, warfen die Unbekannten den Welpen am Sonntag gegen 23 Uhr über den Zaun und fuhren dann davon. Das Tier überwand den Zaun wieder und wäre laut Tierschutzverein beinahe überfahren worden. Eine Mitarbeiterin von Gut Morhard fand das völlig verängstigte Tier, kreischend vor Panik. Der Vorfall sei eine "verantwortungslose Tat", wie Gaßner betont. Man kümmere sich um den Welpen, suche derzeit aber keinen neuen Besitzer, da man den weiteren Verlauf abwarten wolle. Inzwischen wurde das Jungtier in Anspielung auf seine Verschmustheit "Snuggles" getauft (Engl. "snuggle" bedeutet "kuscheln").

