Augsburg

vor 32 Min.

Hupkonzert bei Lkw-Demo: Dem Veranstalter droht eine Strafe

Plus Die Lkw-Demo am Samstag in Augsburg könnte ein Nachspiel haben. Laut Polizei sei das Hupen bei der Versammlung nicht erlaubt gewesen. Nun ist die Stadt am Zug.

Von Michael Hörmann

Die Demonstration von 50 Lkw-Fahrern in Augsburg war am Samstagmittag nicht zu überhören. Auf der 15 Kilometer langen Strecke, die durch große Teile des Stadtgebiets führte, erklang ein durchgehendes Hupkonzert. Mancher Bürger fühlte sich dadurch gestört. Das Gehupe könnte für den Veranstalter nun ein Nachspiel haben. In den Auflagen für den Konvoi war festgelegt worden, dass während der Fahrt nicht gehupt werden dürfe. Markus Trieb, Sprecher der Polizei, sagt auf Anfrage: "Das Hupen könnte ein Verstoß gegen die Auflagen einer Versammlung darstellen, der geahndet wird." Zuständig sei in diesem Fall die Stadt Augsburg, die gemeinsam mit Polizei und Veranstalter die Modalitäten festgelegt hatte.

