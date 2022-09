"Ich finde München zu groß": Was Neu-Augsburger über ihre Stadt sagen

Erstmals seit 2020 gab es in Augsburg wieder ein Willkommensfest für Neubürgerinnen und Neubürger. Wir sprachen mit ihnen über die ersten Eindrücke und die Immobiliensituation.

Das Willkommensfest für Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt fand am Samstag mit neuem Konzept statt: nicht mehr als Zeremonie im Rathaus, sondern als Familienfest im Freien. Von 10 bis 16 Uhr stellte sich die Stadt mit 25 Ständen, die über den gesamten Botanischen Garten verteilt waren, vor. Mitmach-Aktionen sorgten für Kurzweil. So konnte man Schmetterlinge falten und seine Wünsche an einem Wunschbaum anbringen. Das Naturmuseum Augsburg hatte eine „Ausgrabungsstätte“ errichtet, in der Kinder nach Dino-Spuren suchen konnten. Außerdem war das Fossil des Augsburger Schaufelzahnelefanten zu bestaunen. Doch wie schwer war es für die Hinzugezogenen, eine Unterkunft in der schwäbischen Metropole zu ergattern? Und wie haben sie sich bisher eingelebt? Wir sprachen mit Neuankömmlingen.

Die Rentnerin Anita Jahn lebt seit fast zwei Jahren in Augsburg. Nach dem Tod ihres Mannes verkaufte sie das Anwesen in Sachsen-Anhalt. „Für den Verkaufspreis konnte man hier in Augsburg keine Wohnung kaufen“, erzählt sie traurig. Das Haus hatte 200 Quadratmeter, das Gesamtgrundstück 2000 Quadratmeter. Nun lebt Anita Jahn zur Miete in einer 70 Quadratmeter-Wohnung in Hochzoll. Sie weiß die Nähe zum Lech zu schätzen und dass sie von „sehr viel Grün“ umgeben ist, ganz wie in der alten Heimat.

Die Mieten in Augsburg sind hoch, eine Wohnung zu finden ist schwer

Für Karin Kraus ist der Umzug nach Augsburg eine Rückkehr. Die gebürtige Augsburgerin hat zuletzt in München und Landsberg am Lech gelebt und will mehr für ihre 81-jährige Mutter da sein. „Ich hatte großes Glück“, sagt die stolze Besitzerin einer Eigentumswohnung. Bereits nach drei Tagen habe sie eine Wohnung gefunden, in direkter Nachbarschaft zur Mutter. Die 53-Jährige freut sich über Anschluss: „Wir haben eine Mädelsgruppe von der alten Grundschule, die sich regelmäßig trifft.“

Fatih Oruc ist mit seiner Frau und den beiden Töchtern vor drei Jahren von der Türkei nach Augsburg gezogen. Die Mieten seien teuer und eine Wohnung zu finden schwer. Während der Vater von der guten öffentlichen Verkehrsanbindung schwärmt, weiß Tochter Reyyan die Mentalität der Augsburger zu schätzen. Was die Orucs vermissen sind „die Verwandten, das traditionelle Essen und die Sonne“.

Franziska Franke dagegen vermisst „das Ländliche“ ihres ehemaligen Wohnorts Meitingen. Ihr Partner Vincent Thys, der von Belgien nach Schwaben zog, sieht das anders: „Augsburg ist zwar eine Stadt, bietet aber trotzdem Grün.“ Rund drei Monate dauerte es, bis das Paar mit den beiden Töchtern eine Unterkunft fand. Nun will die Patchworkfamilie erneut umziehen – von Augsburg nach Augsburg: „Für vier Leute mit Hund ist die aktuelle Wohnung zu klein“, findet Franziska Franke.

Dem Ehepaar Schweinberger dagegen wurde ihr Haus in Mering zu groß. Daher zogen die beiden nach dem Hausverkauf in eine Mietwohnung ins Textilviertel. „Zwei Verdiener ohne Kinder haben keine Probleme, etwas zu finden“, vermutet er.

Über Mundpropaganda eine Wohnung in Augsburg gefunden

Die Wahl-Augsburgerin Teresa Scherer, die mit ihrer vierjährigen Tochter beim Fest im Botanischen Garten ist, erklärt, warum sie sich hier wohler fühlt als in der alten Heimat: „Ich finde München zu groß, um Kinder aufzuziehen“, sagt die 33-Jährige. Nun leben die Scherers in einem Reihenhaus zur Miete - ein fliegender Wechsel mit den Schwiegereltern, die stattdessen in eine Wohnung ziehen wollten.

Von einem Dorf bei Günzburg ins Bismarckviertel zogen Michael Schobert, Karin Rittig und Tochter Zoe. Ihre neue Unterkunft verdanken sie der Mundpropaganda eines Augsburger Bekannten, berichtet der 51-Jährige. „Über die üblichen Plattformen ist die Wohnungssuche ein Ding der Unmöglichkeit.“ Karin Rittig wollte eigentlich nie in eine Großstadt ziehen, „aber jetzt will ich nie wieder weg“. Als Gründe nennt die 41-Jährige den ÖPNV und die Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sei es in der Stadt ruhiger als auf dem Land: „Im Dorf macht der Nachbar in der Früh die Kreissäge an und keinen interessiert die Mittagsruhe.“

Von Berlin nach Augsburg ging es aus beruflichen Gründen für Matthias Adrian und seine Partnerin Jonna Behrends. „Mitten in der Altstadt“, freuen sich die beiden. Die Mietpreise in beiden Städten wären vergleichbar, sagen die beiden, doch wäre es nahezu unmöglich, in Berlin eine Wohnung zu bekommen. „Ich lebe auf“, schwärmt der 44-Jährige vom Augsburger Gemüt. In Berlin würde man wesentlich häufiger angepöbelt, vor allem in der Konstellation Autofahrer gegen Radfahrer. Jonna Behrends findet die Lebensqualität in Augsburg besser, „vor allem mit Kind“. Alles sei mit dem Fahrrad erreichbar. Die Menschen seien zwar hier auch freundlich, doch sei es schwieriger neue Leute kennenzulernen. Auch die Bandbreite des kulturellen Angebots der Hauptstadt vermisst sie.

Das netteste, was an diesem Tag jemand über die Stadt sagt, stammt von der gebürtigen Inderin Manju Chacady. Die 33-Jährige lebt mit ihrem Mann im Bismarckviertel. Ihre Antwort auf die Frage, was ihr an Augsburg am besten gefällt? „Alles.“