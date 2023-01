"Ich habe genügend Ausländer": Wie Menschen Rassismus bei der Wohnungssuche erleben

Plus Menschen mit Migrationshintergrund haben es oft schwerer, eine Wohnung zu finden. Manche Vermieter äußern offen rassistische Ansichten. Zwei Menschen erzählen von ihrer Suche in Augsburg.

Rassistische Diskriminierung gehört für viele Menschen mit Migrationshintergrund zum Alltag in Deutschland. Sie erleben Anfeindungen auf der Straße oder haben es schwerer, Arbeit zu finden. Auch bei der Wohnungssuche erfahren sie Ausgrenzung. Fast 70 Prozent fühlten sich bei der Wohnungssuche diskriminiert, ergab eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Hier berichten zwei Menschen aus Augsburg.