"Ich kann nicht mehr": AfD-Politiker Jurca pausiert nach Angriff seinen Wahlkampf

Nach dem Angriff will der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca vorerst nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Auch der Wahlkampf soll pausieren.

Andreas Jurca will sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der Augsburger AfD-Politiker, der am vergangenen Wochenende mutmaßlich Ziel eines Angriffs wurde, sagte gegenüber der Wochenzeitung Junge Freiheit: "Ich habe es unterschätzt, wie das alles jetzt ist." Er wolle, dass die "Sache jetzt runterkocht". Gegenüber Medien wolle er sich künftig nicht mehr äußern. „Ich kann nicht mehr, gerade jetzt nicht mehr.“

Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca will sich nach Angriff zurückziehen

Gegenüber der Wochenzeitung, die als Leitmedium der Neuen Rechten gilt, sagte Jurca, er sei sich nach der Tat von Beginn an unsicher gewesen, „ob ich dies überhaupt publik machen sollte". Er habe Sorge gehabt, dass dies "auch in eine Diskreditierungskampagne gegen mich ausarten könnte." Er sei nicht nur physisch, sondern auch mental erschöpft und brauche Ruhe.

Auch den Wahlkampf will Jurca nach eigenen Angaben vorerst pausieren. „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Genesung und möchte dann so früh wie möglich wieder meinen Jungs und Mädels im Wahlkampf helfen können", sagte Jurca. "Den Rest überlasse ich den Behörden.“

Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln nach Übergriff

Jurca – Orts- und Fraktionsvorsitzender sowie Kandidat bei der anstehenden Landtagswahl – war nach eigener Darstellung am frühen Samstagmorgen im Augsburger Stadtteil Oberhausen in Begleitung eines 32-Jährigen von Mitgliedern einer Gruppe niedergeschlagen worden. Er vermutet einen politischen Hintergrund, da er vor dem Angriff ausdrücklich gefragt worden sei, ob er der Mann von den Wahlplakaten sei. Zudem sei möglicherweise die Äußerung "Scheiß Nazi" gefallen. Seiner Einschätzung hätten nach zwei Mitglieder der Gruppe Migrationshintergrund gehabt, zu den Motiven der Angreifer könne er aber nichts sagen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, auch der Staatsschutz befasst sich mit dem Fall.

Zu manchen offenen Fragen äußerte sich Jurca nicht näher, er verweist wiederholt auf Erinnerungslücken, da er teils bewusstlos gewesen sei. Dass er trotz einer schwereren Verletzung im Fußgelenk laufen konnte und sich erst am darauffolgenden Tag im Krankenhaus behandeln ließ, habe am "Schock und Adrenalin" gelegen. Den Vorwurf, er habe die Angreifer aus politischen Gründen als „Südländer“ bezeichnet, wies Jurca zurück. „Weder will ich damit eine Gruppe schlecht machen, noch Hass schüren.“

