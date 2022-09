"Ich schlafe extrem schlecht": Sauna-Aus im Alten Stadtbad bedroht Existenzen

Ich weiß nicht wann Sie zuletzt in einem städtischen Bad waren. Die sind sicher nicht erst seit 1.5.2020 in diesem Zustand. Mal überlegen, wer war denn bis 30.04.2020 bzw. 12 Jahre lang der Chief of town? Jetzt alles auf Frau Weber oder auch gerne in der Bundespolitik auf die Grünen schieben ist etwas lächerlich in Anbetracht, dass die Versäumnisse hier wie über Jahrzehnte des "Weiter so" verursacht wurden.

Melden Permalink