"Ich schlucke es einfach": Einzelhändler kämpfen mit bürokratischen Hürden

Katharina Rottach hat mit ihrer Schwester unlängst das Geschäft Wolkenbilder in der Frauentorstraße eröffnet. Beide wünschten sich weniger bürokratische Hürden.

Plus Ein Ladenbesitzerin muss zahlen, damit sie ihren Namen senkrecht schreiben darf, eine Bank stört Kontrolleure. Viele Geschäftsleute erleben Ähnliches wie Sportkind.

Von Ina Marks

"Wir haben solch eine Wut", sagt Helga Eidel. "Sportkind ist einer der schönsten Läden, der zuletzt in Augsburg aufgemacht hat. Genau so etwas brauchen wir hier - und dann das." Sie und ihr Mann Wolfgang Eidel, die seit 52 Jahren das Schmuckgeschäft Atelier Eidel in der Innenstadt betreiben, verstehen das Verhalten der Stadt nicht. Umso mehr begrüßen beide das Eingreifen von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Eidels haben selbst Auseinandersetzungen mit der Denkmalschutzbehörde hinter sich. Sie sind nicht die einzigen Einzelhändler, die sich weniger bürokratische Hindernisse wünschten.

