"Ich war schon immer so": Augsburgerin liebt Dinge, die andere wegwerfen

Plus Mit 14 Jahren zog Hazme Oktay daheim aus – und hat sich seitdem in vielen Bereichen ausprobiert. Jetzt näht sie Kunst aus Müll. Und trifft damit einen Nerv der Zeit.

Von Stefanie Schoene

Im Erdgeschoss des Globetrotter-Ladens in der Augsburger Annastraße summt es zwischen der Outdoor-Hängeware. Hazme Oktay, 37, gibt hier gerade einen jener Nähworkshops, die in der Augsburger Textil- und Kulturszene gerade angesagt sind. Mit Leidenschaft springt sie zwischen den Nähtischen hin und her, hilft hier eine Nadel festzuzurren, dort, den Faden wieder durchs Öhr zu fummeln. Heute sind eigentlich alle schon vorgebildet: Ulrike Sterath-Bolz näht selbst zu Hause, sogar T-Shirts kann sie. Aus dem Fundus, den Oktay aus ihrem Lager mitgebracht hat, hat sie Teile einer alten Wachsjacke gezogen. Wetterfest, mit Außentasche. Nach zwei Stunden ist das Stück zur Umhängetasche „upgecycelt“. Außerdem hat sie noch eine „Kühl-Clutch“ genäht: Eine kleine Tasche aus einem ausgedienten Werbebanner des Theaters. Von innen ist sie mit Resten einer Wegwerf-Kühltasche aus dem Supermarkt vernäht. So lässt sich schick Fleisch zur Grillparty von Freunden transportieren.

Upcycling - darunter versteht man den Trend, aus ausgemusterten Gegenständen etwas Neues zu schaffen. Es ist ein Workshop auf Augenhöhe, den Hazme Oktay gibt, ohne Frontalunterricht. Christina Auermann hat aus einem Banner des Modular-Festivals von 2019 einen Baby-Organizer für den Campingbus gemacht. In den aufgenähten bunten Taschen verstaut sie Windeln, Babytücher und was junge Mütter und Väter auf Tour sonst so mit sich herumschleppen. "Eine coole, für mich auch neue Idee für Leute mit Kindern. Gefällt mir", lobt Oktay.

