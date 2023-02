"Ich wollte ins Gefängnis": Zwei Männer überfielen Tankstellen in Augsburg

Plus Zwei Männer wurden am Augsburger Gericht verurteilt. Beide hatten unabhängig voneinander Tankstellen überfallen. Das Motiv eines der Täter klingt kurios.

Zwei Männer haben im vergangenen Jahr unabhängig voneinander in Augsburg Tankstellen überfallen. Nun standen sie vor Gericht. Was die beiden Fälle unterschied und wie sehr eine Tankstellen-Mitarbeiterin unter dem Überfall litt.