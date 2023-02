Idee: Sollen Parkplatz-Bäume in den Innovationspark umziehen?

Plus Ein Leser schlägt vor, Bäume, die auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal stehen, umzupflanzen. Die Augsburger Firma Walter ist hier und im Innovationspark als Investor tätig.

Aus Sicht von heimischen Investoren müsste sich der Innovationspark attraktiver präsentieren. Vermisst wird unter anderem mehr Grün in der Außengestaltung. Die Kritik kam von den Firmen Leitwerk AG und Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Ein Leser sieht eine Möglichkeit, wie die Walter-Firmengruppe selbst aktiv werden könnte. Auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände, das Walter gehört, stehen viele Bäume auf dem großen Parkplatz. Diesen Bereich möchte Walter künftig bebauen. "Man könnte doch bereits jetzt Bäume umsiedeln", sagt der Leser. Das ehemalige Fujitsu-Areal liegt in der Nähe des Innovationsparks.