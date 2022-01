Ideen zum Bahnausbau in der Region Augsburg werden verworfen

Gutachter wollen Überlegungen für eine S-Bahn entlang der Autobahn und eine Bahnverbindung zwischen Mering und Bobingen nicht weiterverfolgen.

Der Bahnausbau in der Region wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wohl auf die Neubaustrecke Augsburg-Ulm (mit einer Kapazitätserweiterung für den Nahverkehr in Richtung Westen) und ein drittes Gleis entlang der Bahnstrecke Richtung Donauwörth konzentrieren. Diese Projekte sind im so genannten Bundesverkehrswegeplan enthalten. Auch eine Reaktivierung der Staudenbahn im westlichen Landkreis Augsburg könnte kommen.

Aus für Bahnausbau-Projekte in der Region Augsburg

In trockenen Tüchern sind all diese Projekte noch nicht, sind im Vergleich zu einigen anderen Ideen aber schon weit gediehen. Für einige andere Projekte kam nun das Aus, nachdem Freistaat und Bahn Möglichkeiten für einen Bahnausbau im Großraum München untersucht haben. Wie berichtet war eine S-Bahn-Strecke von München entlang der Autobahn bis Dasing, eine Verbindung zwischen Mering und Königsbrunn und eine Verlängerung der Bahn von Altomünster (Kreis Dachau) bis Aichach im Gespräch. Laut Gutachtern, die eine Vielzahl von neuen Ausbauoptionen im Hinblick auf die Anbindung des Großraums München prüften, stehen die Zahl der Fahrgäste und die Kosten (jeweils dreistellige Millionenbeträge bzw. im Fall der S-Bahn ein Milliardenbetrag) aber nicht im Verhältnis zueinander. Aus den Landkreisen entlang der Autobahn kam bereits Kritik an der Entscheidung, die S-Bahn-Überlegungen fallen zu lassen.

Unabhängig von einer Neubaustrecke plant der Freistaat aber eine Ausdehnung des Münchner S-Bahn-Netzes auf der bestehenden Bahnlinie bis Augsburg-Oberhausen zusätzlich zum bestehenden Nahverkehrsangebot, sobald der zweite Münchner S-Bahn-Tunnel fertig ist. Dafür wird ein Bahnsteig des Oberhauser Bahnhofs umgebaut werden müssen. (skro)

