IG Metall bestätigt Roberto Armellini im Amt

Die IG Metall Augsburg hat ihre Spitze neu gewählt. Während Roberto Armellini im Amt bestätigt wurde, kam eine Frau neu ins Team.

Roberto Armellini und Ferdije Rrecaj bilden ab sofort die neue Führungsspitze der IG Metall Augsburg. Das ergab die Wahl bei der Delegiertenversammlung.

Armellini wurde mit 80 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Mit Ferdije Rrecaj erhält die IG Metall Augsburg eine neue 2. Bevollmächtigte. Sie erhielt 95,6 Prozent der Stimmen und tritt die Nachfolge von Angela Steinecker an, die sich bereits 2023 neuen beruflichen Herausforderungen stellte. „Angesichts der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen ist es entscheidend, dass wir als IG Metall Augsburg eine proaktive Rolle einnehmen. Wir müssen Innovation fördern, uns aber auch auf unsere Werte besinnen und den kommenden Herausforderungen mit Zuversicht und Entschlossenheit stellen“, so Rrecaj.

IG Metall Augsburg hat mehr als 27.000 Mitglieder

Die IG Metall Augsburg hat über 27.000 Mitglieder in mehr als 100 Betrieben in Augsburg und Nordschwaben. Sie vertritt die in ihnen organisierten Beschäftigten der Branchen Metall/Elektro, Stahl, Textil/Bekleidung, Holz/Kunststoff und Informations- und Kommunikationstechnologie sowie viele Handwerksbereiche. (nist)