IG Metall erhöht Schlagkraft bei Warnstreiks

In der Vorwoche begannen die Warnstreiks in heimischen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. Nun schaltet die Gewerkschaft IG Metall nach eigenen Angaben einen Gang hoch. Es werden in dieser Woche weitere Aktionen folgen. Auftakt war bereits am Montag.

In der Region Augsburg waren am Montag vier Warnstreiktermine angesetzt. Bei MAN Energy Solutions waren die Beschäftigten gemeinsam mit denen von Manroland Goss web systems und MT Aerospace zum Warnstreik aufgerufen. Um 9.30 Uhr trafen sich laut Gewerkschaftsangaben rund 1000 Beschäftigte am Buz-Tor der MAN SE. Sie zogen Richtung MAN Hochhaus. Hier fand die gemeinsame Kundgebung statt.

IG-Metall-Chef Roberto Armellini sagte: „Die Arbeitgeber haben das Gespür für Ihre Beschäftigten verloren, wenn sie glauben, ihr aktuelles Angebot spräche von Wertschätzung.“ Silvia Pröll, Betriebsrätin der MAN Energy Solutions, sagte: „Unsere Leistungen müssen gesehen und geschätzt werden. Das trägt zur Motivation und Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei.“ Die vierte Aktion am Montag war in Wemding. (möh)