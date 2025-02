IG Metall fordert bei Aktion mehr Investitionen in Augsburgs Zukunft

Mit einer Foto- und Video-Aktion hat die IG Metall Augsburg am Freitag auf den hohen Investitionsbedarf in der Region aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Investieren statt kaputtsparen“ trafen sich Beschäftigte und Gewerkschafter mit Spruchbannern an ausgewählten Standorten, die symbolisch für die Botschaft stehen.

Los ging es um 10 Uhr am ehemaligen Osram-Areal (später Ledvance) an der Berliner Allee. Der Ort der früheren Lampenfabrik stehe symbolisch für einschneidende Werksschließungen, weil es an Zusagen für Investitionen in den Standort sowie in passende Zukunftsprodukte gefehlt habe. Der heutige Zustand des Geländes zeige, was passiere, wenn diese Themen verschlafen werden, argumentiert die IG Metall.

Aktion der IG Metall Augsburg fließt in bundesweiten Aktionstag im März ein

Um 11.15 Uhr setzte die Gewerkschaft ihre Aktion an der sogenannten Basilika gegenüber dem Textil-Museum fort. Die Basilika stehe für den Niedergang der Textilindustrie in Augsburg. Gleichzeitig symbolisiere sie die gelungene Transformation hin zur Metall- und Elektroindustrie. Möglich sei dies jedoch nur durch Investitionen in die Stadt, Anreize zur Ansiedlung von Unternehmen, sowie Zusagen der Politik gewesen.

Die an den Augsburger Standorten verfassten Foto- und Videobotschaften zum Thema werden Teil eines Kurzfilms, der beim bundesweiten Aktionstag der IG Metall am 15. März bei Veranstaltungen in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Leipzig und Köln gezeigt werden wird. Das Motto lautet: „Mein Arbeitsplatz. Unser Industrieland. Unsere Zukunft!“