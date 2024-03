IHK Schwaben hat einen neuen stellvertretenden Hauptgeschäftsführer

Stefan Schmid folgt auf Markus Anselment und übernimmt die stellvertretende Leitung der IHK Schwaben.

Stefan Schmid wird zum 1. April 2024 stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben. Das IHK-Präsidium bestätigte den gemeinsamen Vorschlag von IHK-Präsident Reinhold Braun und Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen. Stefan Schmid folgt auf Markus Anselment, der Ende März in den Ruhestand geht.

Stefan Schmid wurde 1970 in Augsburg geboren, studierte Betriebswirtschaft an der Hochschule Augsburg, war bei der Münchner BayWa AG beschäftigt und kam 2008 zur IHK Schwaben. Seit 2016 leitet er den Geschäftsbereich Verwaltung und ist seit 2021 zudem kaufmännischer Geschäftsführer der IHK Akademie Schwaben sowie des ManagementCentrums Schloss Lautrach (MCSL). Nach den Neuwahlen im Ehrenamt, bei denen unter anderem Reinhold Braun zum neuen IHK-Präsidenten gewählt worden war, sei nun auch im Hauptamt ein Generationswechsel erfolgt. Man gehe mit der Personalie gut aufgestellt in die Zukunft. (AZ)