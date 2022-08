Augsburg

06:30 Uhr

Ihr offenes Fenster wird für viele Menschen in Augsburg zur Plauder-Anlaufstelle

So kennen viele Passantinnen und Passanten Anita Voges: Das Fenster zu ihrem Schreibbüro in der Altstadt steht fast immer offen.

Plus Viele Menschen machen in der Altstadt halt, um mit der Augsburgerin ins Gespräch zu kommen. Die 77-Jährige hat ein Schreibbüro und arbeitet fast rund um die Uhr.

Von Andrea Baumann

Offene Fenster auf Augenhöhe machen neugierig. Dessen ist sich Anita Voges bewusst, wenn sie das Fenster in ihrem Büro in der Augsburger Altstadt nahezu den ganzen Tag geöffnet lässt. Wer einen kurzen Blick ins Innere wagt, sieht die Frau mit der markanten Brille und dem sorgfältigen Make-up am Schreibtisch mit Kopfhörern vor dem Computer sitzen und tippen. Wer genauer hinsieht, entdeckt Spiegel und Bilder an der Wand, einen gemütlichen Ohrensessel, Kissen mit goldenem Bezug auf dem Sofa und einen eingeschalteten Fernseher. Voges ist nicht verärgert, wenn jemand vor ihrem Fenster haltmacht. Jedes "Grüß dich, Anita" wird freundlich erwidert, oft entwickelt sich daraus ein Gespräch, während die PC-Tastatur unaufhörlich klackert. "Ich kann Multitasking", sagt die Augsburgerin mit einem zufriedenen Lächeln.

