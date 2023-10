Augsburg

21.10.2023

Ikea-Raserunfall: So tragisch war der Abschied von Ronja

Bei Ikea in Augsburg, wo der tödliche Unfall im August 2022 passierte, erinnert die Familie an die verstorbene Ronja.

Plus Täglich denken Gerold und Philipp S. an Ronja. Vater und Bruder schildern, was für ein Mensch die 21-Jährige war und worüber sie sich am ersten Tag des Prozesses geärgert haben.

Wenn detaillierte Zeugenaussagen über Ronjas Todesumstände bevorstehen, verlassen Gerold S. und Philipp S. den großen Gerichtssaal im Erdgeschoss des Augsburger Strafjustizgebäudes. Manche Beschreibungen sind für sie kaum zu ertragen. Der Prozess gegen den Todesfahrer von Ikea, der derzeit am Landgericht läuft, ist für Vater und Bruder der getöteten 21-Jährigen ohnehin belastend genug. "Nach so einem Verhandlungstag bin ich fertig. Das ist emotional brutal", sagt der 60 Jahre alte Vater. Er und sein Sohn erzählen von dem Anruf an jenem Augustabend 2022, an dem sich ihr Leben schlagartig veränderte. Sie berichten, wie sie sich von der geliebten Tochter und Schwester verabschieden mussten, worüber sie sich am ersten Verhandlungstag geärgert haben und warum der Prozess wichtig für sie ist.

Sie drei seien immer sehr eng miteinander gewesen, sagt Gerold S. Sein Sohn, die jüngere Tochter und er. Ronja ist tot, das Trio gibt es nicht mehr. Gerold S. sitzt mit Philipp im Besprechungszimmer der Kanzlei von Anwalt Dominik Hofmeister. Sie sind bodenständige, fleißige Männer. Beide arbeiten in einem Handwerksbetrieb im Augsburger Land, Gerold S. ist Betriebsleiter. "Im Büro haben wir unsere Schreibtische nebeneinander." Vater und Sohn sind im Gespräch ruhig und gefasst.

