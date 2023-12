Augsburg

Illegal entsorgt: Stadt will schärfer gegen Müllsünder vorgehen

Plus Viele Bürger beschweren sich über illegal entsorgten Sperrmüll in Augsburg. Dem Abfallwirtschaftsbetrieb sind die Klagen bekannt, man hat eine Strategie entwickelt.

Von Michael Hörmann

Die Abgabestelle nahe der Augsburger Kahnfahrt ist bei Anwohnern des Viertels beliebt: Neben einem Altkleidercontainer stehen dort weitere Container für Glasflaschen. An den Anblick von leeren und teils kaputten Flaschen, die oft vor den überfüllten Containern liegen, hat man sich in den zurückliegenden Jahren gewöhnt. Jetzt aber gibt es ein anderes Ärgernis: Immer mehr Sperrmüll wird illegal an den diversen Sammelpunkten in der Stadt abgelagert. Jemand hat einen nicht mehr benötigten Stuhl abgestellt, Elektroschrott liegt am Boden, die Container selbst sind überfüllt. Illegal entsorgter Sperrmüll wird zu einem immer größer werdenden Problem im Stadtgebiet, was nun Konsequenzen haben soll.

Die Stadt Augsburg kündigt jetzt verstärkte Kontrollen an. Zudem möchte sie gegen überführte Müllsünder strenger vorgehen. Diese Reaktion kommt nicht von ungefähr: In den zurückliegenden drei Monaten wurden 180 Fälle von illegaler Entsorgung aktenkundig, es folgten bereits Strafanzeigen in zweistelliger Höhe.

