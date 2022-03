Augsburg

vor 31 Min.

Illegale Graffiti: Immer wieder Ärger wegen Schmierereien in Augsburg

An Weihnachten verewigten sich die ersten Sprüher an der Wand. Ende Februar sah es dort so aus.

Plus Illegale Graffiti sind in Augsburg ein Problem, die Polizei bestätigt hohe Zahlen. Die Stadt will Hauseigentümern nun mit einem Projekt helfen.

Von Miriam Zissler

Anwohnern fielen die Schmierereien sofort auf. Weihnachten ging es mit einzelnen Graffiti am Zierbrunnen und der Mauer an der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee los, im Februar kamen etliche weitere dazu. Als auch noch Hakenkreuze an den beliebten Treffpunkt von Schülerinnen, Schülern und Anwohnern geschmiert wurden, ging alles schnell: Die Täter wurden dank Zeugenhinweisen geschnappt, die Mauer frisch gestrichen. Sachbeschädigungen durch Graffiti hätten in den vergangenen Jahren allgemein zugenommen, bestätigt die Polizei. Ein Projekt der Stadt Augsburg soll nun Immobilienbesitzer unterstützen.

