Illegale Graffiti: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Augsburg fest

Am Samstag beschädigten zwei 21-Jährige und ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade in der Jakoberstraße in Augsburg mit Farbe. Die Polizei wurde alarmiert.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Zeuge die drei Personen bei der Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die drei Personen. Die Polizei nahm kurz darauf zwei 21-jährige Tatverdächtige fest und stellte mehrere Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden jungen Männer. (möh)