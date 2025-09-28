Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg : Illegale Graffiti: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Augsburg fest

Augsburg

Illegale Graffiti: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige in Augsburg fest

Tat passiert in der Jakobervorstadt. Ein Zeuge alarmiert die Polizei.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Einen Fall von illegaler Graffiti meldet die Polizei.
    Einen Fall von illegaler Graffiti meldet die Polizei. Foto: Tobias Felber, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag beschädigten zwei 21-Jährige und ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade in der Jakoberstraße in Augsburg mit Farbe. Die Polizei wurde alarmiert.

    Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Zeuge die drei Personen bei der Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die drei Personen. Die Polizei nahm kurz darauf zwei 21-jährige Tatverdächtige fest und stellte mehrere Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden jungen Männer. (möh)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden