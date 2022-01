Augsburg

Illegales Rennen durch Augsburg: Was passiert mit den einkassierten Autos?

Plus Mit Tempo 100 durch die Innenstadt: Zwei junge Männer wurden bei einem verbotenen Autorennen erwischt, ihre Fahrzeuge beschlagnahmt. Wie es nun weitergeht.

Von Ina Marks

Es war hochgefährlich, was die beiden jungen Männer in der Nacht auf Mittwoch getan haben. Am Mittleren Graben beschleunigten sie ihre Autos auf eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern - mitten in der Innenstadt. Wie berichtet, hatte eine Polizeistreife die Übeltäter beobachtet, sie verfolgt und angehalten. Die beiden Autos, ein 3er BMW und ein Mercedes, wurden beschlagnahmt. Was geschieht nun mit den Fahrzeugen und vor allem: Wie geht es mit den Männern weiter?

