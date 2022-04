Illegales Straßenrennen? Razzia bei sechs Verdächtigen

Nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen in Augsburg hat die Polizei die Wohnungen von mehreren verdächtigen Fahrern durchsucht. Das sind die Hintergründe.

Ein mögliches illegales Straßenrennen, das im vergangenen Jahr in Augsburg stattgefunden haben soll, hat nun zu einer größeren Durchsuchungsaktion der Polizei geführt. Wie die Ermittler jetzt berichtet, sind am 25. Juli vergangenen Jahres Beamten einer zivilen Polizeistreife in der Schaezlerstraße sechs Autos aufgefallen, die wiederholt an roten Ampeln beschleunigten und sich offenbar ein illegales Rennen lieferten.

Die Beamten hielten alle Fahrzeuge und deren Insassen an und führten eine Kontrolle durch. Gegen die sechs Fahrer, allesamt Männer im damaligen Alter zwischen 18 und 24 Jahren, ermittelte die Polizei daraufhin wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden zwischenzeitlich mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen die sechs Beschuldigten und drei Beifahrer durch das Amtsgericht Augsburg erlassen", heißt es nun von der Polizei. Die Durchsuchungen seien am Dienstag dieser Woche durch Einsatzkräfte der Polizei vollzogen worden.

Razzia in Augsburg: Verdacht auf illegales Straßenrennen

Im Fokus der Ermittler standen dabei insbesondere Beweismittel, "welche die Durchführung des beschriebenen Kraftfahrzeugrennens belegen", heißt es weiter. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Mobiltelefone, Laptops und Speichermedien und stellten die Führerscheine der Beschuldigten sicher.

Durch Zufall stießen die Beamten während der Durchsuchungen auf mehrere Waffen, wie beispielsweise einen Wurfstern, einen Schlagring, ein Teleskopschlagstock, ein Butterflymesser und Munition. Auch geringe Mengen an Drogen und dazugehörige Utensilien wurden sichergestellt. "Diese Funde haben zusätzliche Konsequenzen für die Betroffenen, gegen die nun zudem wegen Verstoßes gegen das Waffen- bzw. Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird", heißt es von der Polizei. (jaka)

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.